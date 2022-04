Genshin Impact a été le jeu le plus populaire sur Twitter durant le premier trimestre 2022

Sorti en septembre 2020, Genshin Impact a tout de suite été un phénomène qui a réussi à perdurer dans le temps grâce à des mises à jour régulières et parfois massives, qui ajoutent sans cesse du nouveau contenu et des personnages inédits. La dernière en date, la mise à jour 2.6, ajoute notamment une nouvelle zone à explorer ainsi que le personnage tant attendu d’Ayato, et il faut croire que cela suffisait à ce que le jeu conserve sa place de jeu le plus populaire sur Twitter en ce début d’année 2022.

Genshin Impact reste roi, le rachat de Bungie plus fort qu’Activision

Interesting thread as always from Rishi on gaming related tweets in Q1 2022. – 800m gaming related tweets (+52% YoY)

– 48m unique users tweeting about games (+12% YoY)

– Wordle (#2) and Elden Ring (#7) chart in the top 10 most tweeted games list https://t.co/u5jjcOEEau — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 6, 2022

Déjà en 2021, Genshin Impact était le jeu qui capitalisait le plus de tweet à son sujet. Le titre continue sur sa lancée pour ce premier trimestre 2022, comme l’indique Twitter via Rishi Chadha, chef de la partie gaming sur Twitter, qui dévoile un top 10 des jeux les plus discutés sur le réseau social. Et c’est bien Genshin Impact qui est en tête pour ces trois premiers mois de 2022.

Voici le classement des 10 jeux les plus populaires sur Twitter au premier trimestre 2022 :

Genshin Impact Wordle Ensemble Stars! Apex Legends Final Fantasy Project Sekai Elden Ring Fate/Grand Order Knives Out Minecraft

Il faut aussi remarquer la très bonne performance d’Elden Ring, qui est l’un des seuls jeux payants de la liste, et qui parvient à se faire une place dans ce top au point d’éclipser Fortnite.

On notera que pour ce premier trimestre, plus de 800 millions de tweet concernaient le domaine du gaming, ce qui représente une augmentation de 52% par rapport à l’an passé, comme le souligne l’analyste Daniel Ahmad.

Parmi les autres données intéressantes, on peut voir que le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a fait connaître un pic d’activité concernant le volume de tweet liés au gaming, mais pas autant que le lancement d’Elden Ring ou même le rachat de Bungie par Sony, qui a été plus discuté.