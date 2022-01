Genshin Impact a été le jeu le plus populaire sur Twitter en 2021

Genshin Impact a célébré son premier anniversaire en septembre 2021, et durant toute l’année, le jeu de miHoYo n’a cessé de faire parler de lui. Entre ses nombreuses mises à jour qui apportaient du contenu supplémentaire, ses nouveaux personnages toujours plus populaires ainsi que ses polémiques, le titre se hisse tout naturellement en tête du classement des jeux les plus populaires sur Twitter.

Genshin Impact règne en maître sur Twitter

Twitter a donc listé les 10 jeux qui ont eu le droit au plus de tweets durant l’année 2021, et c’est bien Genshin Impact qui en ressort en tant que champion. Une performance que l’on a vu venir étant donné que le succès du jeu continue à s’élargir, avec des fans qui sont toujours au rendez-vous pour parler du titre.

En deuxième position, on retrouve Apex Legends, signe de la bonne longévité du jeu, et Ensemble Stars!, un jeu mobile centré sur les idols masculins (les fameux husbandos), ferment la marche pour ce podium. Voici le classement complet fourni par Twitter :

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars! Final Fantasy Fate/Grand Order Animal Crossing: New Horizons Knives Out Minecraft Project Sekai Fortnite

Notons aussi que la France se situe à la neuvième place des pays qui tweetent le plus à propos de jeu vidéo en général, le premier étant le Japon, suivi des Etats-Unis et de la Corée du Sud. Enfin, l’événement gaming qui a généré le plus de tweets est l’E3 2021, tout juste suivi par les Game Awards en seconde place.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus, notamment sur la nouvelle zone, Enkanomiya.