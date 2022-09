Genshin Impact : La version 3.1 sera présentée ce vendredi

La version 3.0 de Genshin Impact a permis de nous faire découvrir une toute nouvelle région, Sumeru. Mais celle-ci n’est pas encore disponible dans son intégralité, et on attend maintenant la version 3.1 pour découvrir sa partie désertique. On sait maintenant quand cette nouvelle mise à jour sera présentée.

Le désert nous attend

Annonce du programme spécial de la version 3.1 Un programme spécial sur la nouvelle version de #GenshinImpact sera diffusé :

● 16 septembre 2022 à 14 h 00 (UTC+2) sur Twitch

>> https://t.co/G1pMGCBzpT

● 16 septembre 2022 à 18 h 00 (UTC+2) sur YouTube

>> https://t.co/sHQAkLy8Dt pic.twitter.com/F9V9ea9iOi — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 14, 2022

Rendez-vous donc ce vendredi 16 septembre à 14h sur Twitch pour découvrir ce que la version 3.1 de Genshin Impact nous réserve. On devrait notamment découvrir du gameplay pour les trois nouveaux personnages de cette update, à savoir Cyno, Candace et Nilou, ainsi que les potentiels reruns pour les bannières.

Pour rappel, la version 3.1 sera lancée le 28 septembre, à la date du deuxième anniversaire du jeu. Est-ce que l’on peut s’attendre à découvrir dès ce vendredi les cadeaux offerts pour cet anniversaire ? Rappelons que le premier anniversaire du jeu avait été sujet à polémique car pas assez gratifiant pour la communauté, alors espérons que ce deuxième soit un peu plus généreux.

Rappelons également qu’un stream HoYoverse se tiendra le samedi 17 septembre lors du Tokyo Game Show. On imagine que Genshin Impact ne sera pas forcément la priorité ici, vu qu’il aura déjà eu droit à son stream la veille, mais on devrait en savoir plus sur Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.