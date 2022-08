Genshin Impact : Cyno, Nilou et Candace seront les personnages de la 3.1, voici leurs portraits

La mise à jour 3.0 de Genshin Impact va changer beaucoup de choses pour le jeu, notamment en y ajoutant de nombreux nouveaux personnages à découvrir, qui nous proviennent de la région de Sumeru. Dès mercredi, on pourra jouer avec Tighnari et Collei, avant d’essayer d’obtenir Dori dans quelques semaines. Et on connaît désormais les personnages à venir dans la version 3.1, qui sortira quant à elle dans cinq semaines.

Qui sont les personnages de la version 3.1 de Genshin Impact

« Beaucoup de chercheurs de l'Académie craignent que le général mahamatra ne s'immisce dans leurs recherches. »

— Réponse donnée par Tighnari à Collei à propos du général mahamatra. ◆ Cyno

◆ Juge des secrets

◆ Général mahamatra

◆ Électro

◆ Lupus Aureus#GenshinImpact #Cyno pic.twitter.com/10SWh3kwr1 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 22, 2022

Histoire de prendre de l’avance sur les fuites (même si elles ont déjà pas mal fait le boulot), HoYoVerse nous présente les trois prochains personnages jouables que l’on pourra obtenir dès la 3.1, alors que la 3.0 n’est même pas encore sortie.

On découvre, ou plutôt on redécouvre Cyno, l’un des personnages phares de Sumeru qui avait été présenté il y a bien longtemps, lorsque le studio a fait le point sur la feuille de route du jeu avec ses différentes régions. Il sera donc de type Electro et maniera une lance, et est présenté comme étant le Général mahamatra de Sumeru.

Il sera accompagné par Nilou, une danseuse star de l’Opera, de type Hydro, que l’on devrait déjà voir in-game dès la 3.0 et qui a largement été mise en avant dans le trailer de cette version. Enfin, on peut voir qu’ils sont rejoint par Candace, un personnage relativement épargné par les leaks, qui semble manier une lance et qui sera aussi de type Hydro.

Pour rappel, la version 3.1 sera lancée le 28 septembre, date du deuxième anniversaire du jeu. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.

« Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce théâtre ? Si elle partait avec moi en tournée à travers Teyvat, elle gagnerait tous les moras dont elle pourrait rêver… » — Dori ◆ Nilou

◆ Danseuse du lotus lumineux

◆ Star du théâtre Zubayr

◆ Hydro

◆ Lotos Somno#GenshinImpact #Nilou pic.twitter.com/ZGUZ3OCbhs — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 22, 2022