Genshin Impact : L’Archon de Fontaine, Furina, et la journaliste Charlotte rejoindront le casting pour la version 4.2

L’Archon qui va nous faire cracher les primo-gemmes ?

On commence avec Charlotte, la jeune journaliste en provenance de Fontaine, qui était en réalité connue depuis un moment puisqu’elle est arrivée dans le jeu avant même la sortie de cette région en 4.0. On imagine qu’il pourrait sans doute s’agir d’un personnage 4 étoiles étant donné son look, et elle possèdera un œil divin de type Cryo.

Tous les yeux seront surtout braqués sur Furina, qui est l’Archon Hydro de la région de Fontaine. Un personnage qui est au cœur de l’intrigue depuis la version 4.0 du jeu, et qui est forcément attendu étant donné que chaque Archon s’est révélé être très puissant, à l’image de Nahida l’an passé avec la région de Sumeru. Ces deux personnages seront donc disponibles quelque part durant la version 4.2 de Genshin Impact, qui démarrera dans environ 6 semaines.

Charlotte : Œil pour la vérité

Solo infini de solitude

Reine des eaux, des gens, des peuples et des lois Il ne fait aucun doute que Furina est très appréciée par les habitants de Fontaine depuis qu'elle est devenue leur Archon Hydro.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.