Games Made in France revient du 21 au 24 octobre, voici les premiers jeux présents

Games Made in France est un événement qui permet de mettre en lumière de nombreux jeux français, avec des panels de présentations dédiés par la fine fleur des créateurs et créatrices françaises. Plusieurs streams sont organisés en compagnie des développeurs et développeuses qui participent à ses projets, dans le but de les faire connaître à un plus grand public et de partager quelques détails sur les métiers du jeu vidéo et les coulisses de créations des œuvres.

La seconde édition de l’événement arrivera le mois prochain, et si l’on connaissait déjà ses dates, on en sait désormais un peu plus sur le line-up des jeux qui seront présents.

Les premiers jeux confirmés

L’événement met en avant certains titres qui ne sont pas encore sortis, tout comme des jeux déjà disponibles, à l’image de Road 96 ou Humankind. Parmi les titres que l’on pourra retrouver dans le seconde édition de Games Made in France, qui aura lieu du 21 au 24 octobre, on retrouve donc les jeux suivants :

Astral Ascent, Hibernian Workshop

Diluvian Winds, Goblinz Studio

Blooming Business, Homo Ludens

Broken Pieces, Elseware

Exoblast, Dreamirl

Orpiment, Yobiké

Humankind, Amplitude Studios

Road 96, Digixart

Wartales, Shiro Games

Notez que cette liste n’est pour l’instant qu’un léger aperçu de ce que l’on pourra retrouver dans cette seconde édition, et que d’autres jeux seront bien de la partie.

Dès le 21 octobre à 17 heures, vous pourrez retrouver la cérémonie d’ouverture de cette édition en compagnie de MisterMV, Maghla, At0mium et Damdam, le tout sur le site officiel de l’événement ou sur la chaîne Twitch de MisterMV. C’est plus de 40 heures de live qui vous attendent, et n’oubliez pas que si un jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la création française, le wishlist Steam de ces titres est important.

N’hésitez donc à à suivre les différents streams du 21 au 24 octobre pour en apprendre plus sur le jeu français, en attendant notre prochaine édition de l’AG French Direct dont on vous partagera prochainement de nouvelles informations.