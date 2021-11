The Game Awards 2021 : Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année

Les Game Awards 2021 a dévoilé tous ces nominés lors d’un livestream qui vient de se terminer. Afin de vous y retrouver, voici la liste complète par catégorie en commençant par le plus important, les nommés pour le GOTY, le fameux jeu de l’année 2021. On rappellera que les résultats seront donnés lors de la cérémonie qui se déroulera dans la nuit du 9 au 10 décembre prochain.

Les nommés pour le GOTY

Le meilleur jeu de l’année est bien entendu la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie, qui récompensera le jeu qui s’est particulièrement démarqué par tous les autres. Même si évidemment, le choix ne sera pas du goût de tout le monde.

Meilleur jeu de l’année

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank

Resident Evil Village

Tous les nominés des Games Awards 2021 par catégorie

Meilleur Game Direction

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur scénario

Deathloop

It Takes Two

Life Is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Meilleur direction artistique

The Artful Escape

Deathloop

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur jeu indépendant

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Meilleure musique

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant

Marvel’s Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Meilleur audio design

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Meilleure performance (acteurs et actrices)

Erika Mori, Life Is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito, Far Cry 6

Jason E. Kelley, Deathloop

Maggie Robertson, Resident Evil Village

Ozioama Akagha, Deathloop

Meilleur jeu multijoueur

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Meilleur suivi de jeu

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Innovation en matière d’accessibilité

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel’s : Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank Rift Apart

The Vale : Shadow of the Crown

Games for Impact

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Meilleur support communautaire

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur jeu mobile

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokémon Unite

Meilleur jeu AR/VR

Hitman 3

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Meilleur jeu d’action

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Meilleur jeu Action/Adventure

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Meilleur RPG

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Meilleur jeu de combat

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Meilleur jeu familial

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Meilleur jeu de courses

F1 2021 (Codemasters/EA Sports)

FIFA 22 (EA Vancouver/EA Sports)

Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Hot Wheels Unleashed (Milestone)

Riders Republic (Ubisoft Annecy/Ubisoft)

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Jeu le plus attendu

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Meilleur créateur de contenu

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Meilleur jeu eSport

Call of Duty

CS:GO

DOTA2

League of Legends

Valorant

Meilleur athlète eSport

Chris « Simp » Lehr

Heo « ShowMaker » Su

Magomed « Collapse » Khalilov

Oleksandr « s1mple » Kostyliev

Tyson « TenZ » Ngo

Meilleure équipe eSport

Atlanta FaZe (COD)

DWG KIA (LOL)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (DOTA2)

Meilleur coach eSport

Airat “Silent” Gaziev

Andrey « ENGH » Sholokhov

Andrii « B1ad3 » Horodenskyi

James « Crowder » Crowder

Kim « kkOma » Jeong-gyun

Meilleur évènement eSport

2021 League of Legends World Championship

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Il ne vous reste plus qu’à voter pour vos jeux et personnes favorites sur le site officiel. Rappelons également que l’évènement sera riche en annonces avec énormément de surprises, de trailers et de nouvelles concernant des titres très attendus. Les Games Awards 2021 seront présentés par Geoff Keighley et auront lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre.