Game Awards 2022 : Découvrez la liste des nommés dans chaque catégorie, quel sera le jeu de l’année ?

Les Game Awards sont bientôt de retour, et seront une nouvelle fois orchestrés par Geoff Keighley. Le 8 décembre prochain (ou plutôt le 9 très tôt dans la nuit pour nous autres européens), la cérémonie récompensera des dizaines de jeux à travers tout un tas de catégories, au cours d’une soirée qui sera riche en annonces. Et si bien souvent, on regarde cette grande fête du jeu vidéo pour ses fameux World Premiere, au détriment de la remise des prix qui est de plus en plus accessoire, n’oublions pas son but premier, qui est de mettre en avant les jeux qui auront marqué cette année.

Qui sont les nommés pour le GOTY 2022 ?

Geoff Keighley a aujourd’hui annoncé la liste des nommés aux Game Awards 2022, avec plus d’une trentaine de catégories à découvrir. Si on retrouve les grands classiques comme celle du jeu de l’année, celle de la bande-son de l’année et d’autres, on en découvre aussi une petite nouvelle avec la meilleure adaptation, qui récompense les films et séries adaptés de jeux vidéo.

N’oublions pas que ces nommés sont choisis par un jury composé de centaines de personnes et de rédactions à travers le monde, ce que Geoff Keighley s’entête à répéter afin qu’on ne l’accuse pas trop de copinage.

Voici la liste complète des nommés pour les Game Awards 2022 :

Meilleur jeu de l’année

God of War Ragnarok

Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicle 3

Meilleur Game Direction

God of War Ragnarok

Elden Ring

Immortality

Horizon Forbidden West

Stray

Meilleur scénario

God of War Ragnarok

Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

Horizon Forbidden West

Immortality

Meilleur direction artistique

God of War Ragnarok

Elden Ring

Scorn

Horizon Forbidden West

Stray

Meilleur jeu indépendant

Sifu

Stray

Neon White

Cult of the Lamb

Tunic

Meilleure musique

God of War Ragnarok

Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

Xenoblade Chronicles 3

Metal Hellsinger

Meilleur audio design

God of War Ragnarok

Elden Ring

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Call of Duty Modern Warfare 2

Meilleure performance (acteurs et actrices)

Ashly Burch (Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney (A Plague Tale: Requiem)

Manon Gage (Immortality)

Christopher Judge (God of War Ragnarok)

Sunny Suljic (God of War Ragnarok)

Meilleur jeu multijoueur

Overwatch 2

Multiversus

Splatoon 3

Call of Duty Modern Warfare 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Meilleur suivi de jeu

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Innovation en matière d’accessibilité

As Dusk Falls

Return to Monkey Island

The Quarry

God of War Ragnarok

The Last of Us Part I

Games for Impact

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Hindsight

Endling – Extinction is Forever

I was a Teenage Exocolonist

Meilleur support communautaire

Apex Legends

Final Fantasy XIV

Destiny 2

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur jeu mobile

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

Meilleur jeu VR

Moss Book II

After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Red Matter 2

Meilleur jeu d’action

Sifu

Neon White

Call of Duty Modern Warfare 2

Bayonetta 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Meilleur jeu d’action-aventure

God of War Ragnarok

A Plague Tale: Requiem

Tunic

Horizon Forbidden West

Stray

Meilleur RPG

Elden Ring

Live a Live

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Légendes Pokémon Arceus

Meilleur jeu de combat

Multiversus

DNF Duel

The King of Fighters XV

Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Sifu

Meilleur jeu familial

Nintendo Switch Sports

Lego Star Wars: La Saga Skywalker

Kirby et le Monde Oublié

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Splatoon 3

Meilleur jeu de courses / sport

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

Olliolli World

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Two Point Campus

Total War Warhammer III

Dune Spice War

Victoria 3

Meilleur premier jeu

Neon White

Stray

Tunic

Norco

Vampire Survivors

Jeu le plus attendu

Final Fantasy XVI

Resident Evil 4

Hogwarts Legacy

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Meilleure adaptation

Uncharted

Sonic 2

Cyberpunk Edgerunners

The Cuphead Show

Arcane

Meilleur créateur de contenu

Nibellion

Nobru

Ludwig

Karl Jacobs

QTCinderella

Meilleur jeu eSport

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Counter-Strike: Global Offensive

Valorant

Meilleur athlète eSport

Jeong Ji-Hoon « Chovy »

Lee Sang-Hyeok « Faker »

Finn Andersen « Karrigan »

Oleksandr Kostyliev « S1mple »

Jacob Whiteaker « Yay »

Meilleure équipe eSport

LA Thieves

Gen.G

Faze Clan

Darkzero Esports

Loud

Meilleur coach eSport

Andrii Horodenskyi « B1ad3 »

Matheus Tarasconi « Bzka »

Erik Sandgren « D00mbr0s »

Robert Dahlström « Robban »

Go Dong-Bin « Score »

Meilleur événement eSport

EVO 2022

2022 Legue of Legends World Championship

The 2022 Mid-Season Invitational

PGL Major Antwerp 2022

Valorant Champions 2022

Vous pouvez vous rendre dès maintenant sur le site des Game Awards pour voter pour vos jeux favoris.