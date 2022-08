Les Game Awards nous donnent déjà rendez-vous pour le 8 décembre avec une nouvelle catégorie

Pas de temps à perdre chez Geoff Keighley. Alors que ce dernier est en pleine répétition de l’Opening Night Live, le show qui va servir d’ouverture à la Gamescom, on apprend aujourd’hui les premiers détails sur la prochaine édition des Game Awards. La cérémonie va une nouvelle fois récompenser les acteurs majeurs de l’industrie, tout en levant le voile sur de nombreuses annonces, et on sait déjà quand il faudra être au rendez-vous.

Qui remportera le prix de la meilleure adaptation ?

Sans grande surprise, les Game Awards 2022 auront lieu en décembre, le 8 décembre plus précisément (sans doute le 9 décembre dans la nuit pour nous en France), et le show aura toujours pour but de distribuer des récompenses à tour de bras, en plus d’assurer le show avec des performances musicales sous la baguette de Lorne Balfe et de son orchestre.

Les fameux World Premiere seront de retour, et avec tous les jeux reportés à 2023 et toutes les rumeurs du moment, on est en droit de s’attendre à une édition qui devrait faire parler d’elle.

Elle fera aussi du bruit pour sa nouvelle catégorie, celle qui va récompenser la meilleure adaptation de jeu vidéo, et pas seulement les séries et les films, mais aussi des romans ou encore les comics. On imagine que c’est sans doute l’occasion pour Geoff Keighley de s’entourer de stars en provenance d’Hollywood, comme il aime si bien le faire (cette fois, il aura au moins une justification). On a donc hâte de voir quels seront les nommés ici, et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour découvrir cela ensemble.