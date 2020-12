Game Awards 2020 : Les annonces Xbox seront moins impressionnantes qu’en 2019

Si on sait déjà que les Game Awards 2020 nous réservent leur lot de surprises et montreront du gameplay de Crimson Desert, le prochain Dragon Age, NieR Replicant ver.1.22474487139… ainsi que la nouvelle map d’Among Us, on ignore encore la place qu’y aura Xbox. Selon Aaron Greenberg, les annonces de l’entreprise américaine devraient être moins impressionnantes que lors de l’édition 2019.

You will see us & our social handles promoting tune-in for @thegameawards tomorrow. We hope you support the industry & watch. While we have a couple moments in the show, I would dial expectations way down versus speculation I am seeing, especially how big we went last year!

