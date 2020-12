NieR Replicant ver.1.22474487139… se montrera aux Game Awards 2020

Après s’être dévoilé par l’intermédiaire d’un trailer au Tokyo Game Show en septembre et de quelques images en octobre, NieR Replicant ver.1.22474487139… fera de nouveau parler de lui dans très peu de temps puisqu’il sera présent à la cérémonie des Game Awards 2020.

Don't miss a brand new look at @NieRGame Replicant ver.1.22474487139 during #TheGameAwards pre-show on Thursday — streaming at 6:30 pm ET / 3:30 PM PT at https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/5o3ZFMAOkl

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020