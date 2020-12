Le prochain Dragon Age fera une apparition lors des Game Awards 2020

Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que Casey Hudson et Mark Darrah ont quitté les équipes de BioWare, le prochain Dragon Age vient de refaire surface pour nous promettre plus de nouvelles lors de la cérémonie des Game Awards.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020