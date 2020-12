Among Us : la nouvelle map se dévoilera aux Game Awards

Teasée il y a quelques jours sur Twitter, Innersloth compte bien profiter de son rayonnement aux Game Awards demain pour présenter du nouveau contenu pour Among Us. Et, notamment, sa toute nouvelle map !

D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un œil à notre Indie Story consacré au phénomène !

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, Innersloth avait publié une image de la future map du jeu Among Us via son compte Twitter. Prévoyant de faire un clin d’œil à la saga The Henry Stickmin Collection, de nouveaux skins seront également de la partie.

Alors que les Game Awards auront lieu demain, le studio en profitera pour dévoiler plus en détails cette nouvelle map. D’autres nouveautés seront également prévues pour le mois de décembre, reste à savoir lesquelles !

Pour rappel, Among Us est disponible sur PC, iOS et Android.

revealing a look at the new map tomorrow for the #TheGameAwards AHH!!

and we've got even more secret things for december HSKSHFDJSS so anxious to tell everyone wqhat's going on 💦 CANT WAIT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4gRItOI3F9

— Among Us (@AmongUsGame) December 9, 2020