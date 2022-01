Gal*Gun Double Peace : Le jeu de tir coquin arrive sur Switch en physique

Cinq ans après sa sortie initiale, Gal*Gun Double Peace va faire son entrée sur Nintendo Switch. Les développeurs l’avaient annoncé plus tôt en décembre, mais ce que l’on ne savait pas encore, c’est que ce portage allait être accompagné d’une édition physique. De quoi jouer sur les hormones des collectionneurs et collectionneuses de versions boîtes.

Double Peace se met en boîte

PQube et IntiCreates se sont donc rapprochés du distributeur français Just for Games pour distribuer une édition physique de Gal*Gun Double Peace. Cette version boîte sortira le même jour que son édition numérique, en mars prochain, et regroupera le jeu et l’ensemble des contenus additionnels. Ni plus, ni moins.

Les précommandes n’ont pas tardées puisqu’il est maintenant possible de réserver son exemplaire chez différents revendeurs au prix de 39.99€ :

La jaquette reprend également celle déjà connue sur PlayStation. Pour rappel, Gal*Gun Double Peace est un rail-shooter coquin, plutôt adressé à un public averti, qui est d’abord sorti sur PS4, PS Vita et Steam en 2016. La version Nintendo Switch est quant à elle attendue pour le 16 mars 2022.