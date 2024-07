Le surprenant jeu d’enquête The Operator annonce une date de sortie fixée au 22 juillet

Complets et mystères à venir

Vous l’aviez peut-être découvert lors de notre AG French Direct ou lors d’une précédente conférence Future Games Show : The Operator est un titre indépendant développé par un talentueux développeur français, basé à Bordeaux. Présenté comme un jeu d’enquête, le titre vous place dans la peau d’un analyste du FDI qui assiste les agents qui ont un peu de mal dans leurs investigations. Vous devrez alors enquêter, passer des dossiers au peigne fin et analyser de multiples preuves pour les aider dans leur réflexion.

Oui, le titre est indéniablement inspiré par X-Files. Il mélange enquête, énigmes et narration, et l’intrigue vous demande de partir à la recherche de l’un des cybercriminels les plus recherchés, HAL. Meurtres, personnes disparues et cyberattaques feront parties de votre routine. Nous l’avions essayé lors de sa démo Steam Next Fest et l’on peut vous assurer qu’il est prometteur, à condition d’aimer le genre bien sûr.

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra plus attendre bien longtemps avant de mettre les mains dessus : The Operator est maintenant prévu pour le 22 juillet 2024 sur PC via Steam.