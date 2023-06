Ritual Studios annonce Fretless – The Wrath of Riffson, un RPG mêlant deck building et Heavy Metal

De la musique, des cartes et du pixel

Imaginé et mis en œuvre par Ritual Studios, tout jeune développeur indépendant composé de quatre amis, ayant déjà cumulé près de six ans d’expérience dans le milieu du jeu vidéo. Ils se décrivent eux-mêmes comme un studio désireux de réaliser des projets reconnaissables et engageants, et expliquent se dédier au pixel art, aux histoires captivantes et aux mécaniques de gameplay innovantes. Tout un programme, que les premières images de Fretless – The Wrath of Riffson ne nous donne guère envie de contredire.

Parce qu’il faut reconnaître que ce premier projet a une patte artistique effectivement reconnaissable, ce qui est valable sur le plan visuel évidemment, mais aussi musical. En effet, avec son orientation très Metal, le titre de Ritual Studios rejoint cette longue lignées de titres qui, comme Brütal Legend ou Metal Hellsinger, rendent hommage à un genre musical aux nombreux adeptes, mais qui ne manque pas de diviser malgré tout. On en sait assez peu sur le soft, si ce n’est qu’il s’inspire de la carrière de Rob Scallon, musicien et vidéaste américain.

Il sera question de démettre un certain Rick Riffson, patron tyrannique de Super Metal Record, à qui incombe la situation mondiale alarmante. On nous promet un univers particulièrement axé sur la musique, où tout élément du décors produirait son propre son et aurait son propre rythme. Un peu comme chez l’excellent Hi-Fi Rush, de Tango Gameworks et Bethesda Softworks en somme, bien qu’il soit encore un peu trop tôt pour comparer les deux expériences. Néanmoins, il est vrai que dit comme ça, Fretless a quelque chose d’intrigant.

Ce que n’arrange en rien la description de son gameplay. Le titre serait en effet un RPG au tour par tour, proposant des affrontements là encore basés sur le rythme et la musique. Le tout avec un enrobage style jeux de cartes, laissant aux joueurs la liberté de créer leur propre deck. En combat, chaque enchaînement produira ainsi des sonorités différentes, synonymes d’attaques diverses et variées. Un peu comme si Baten Kaitos avait rencontré God of Rock finalement ? Dit comme ça, c’est vrai que ça fait envie.

Reste à noter que Playdigious, éditeur du jeu, a annoncé en parallèle le lancement de son propre label indépendant. Une excellente nouvelle pour cette boîte à qui l’on doit les parutions de pépites indépendantes, notamment sur mobiles, parmi lesquelles on retiendra Dead Cells, Streets of Rage 4 ou encore Northgard. Ledit label s’appellera tout simplement Playdigious Originals, et nous devrions rapidement avoir une idée plus précise des types de projets qu’il permettra de mettre sur pieds.

Fretless – The Wrath of Riffson est attendu pour 2024 sur PC. Aucun autre support n’est annoncé pour le moment.