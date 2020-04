Futur Games Show : Une date en juin en l’absence d’E3 2020

C’est au tour du Futur Games Show, organisé par GamesRadar, d’annoncer les dates de son événement à venir durant la semaine où l’E3 était censé se dérouler. C’est donc entre le 9 et 11 juin que la rédaction anglaise proposera un show numérique, le COVID-19 ayant annulé la totalité des conventions prévues dans des lieux dédiés.

Future Games Show, kesako ?

Avec une année particulièrement tournée vers la neuvième génération de console, on attend quelques informations sur les prochaines Xbox Series X et PlayStation 5. GamesRadar tiendra une diffusion d’une heure dans laquelle nous y découvrirons des bandes-annonces exclusives de jeux à sortir dans les mois à venir, dont des nouveautés, en plus d’en apprendre davantage sur des productions AAA et indépendantes à destination de la génération actuelle, des mobiles et des plateformes de streaming.

Il vous sera possible de suivre la conférence via les canaux de communications habituels comme Twitch, Youtube ou encore Twitter. Chacun y va donc de son petit événement numérique afin de continuer à présenter des choses malgré le fait de ne plus pouvoir se rendre sur place et amorce peut-être le futur des conventions comme l’E3 qui était déjà sur le déclin depuis plusieurs années.