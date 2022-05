Frogwares (The Sinking City, Sherlock Holmes) dévoilera son jeu d’horreur Project Palianytsia cet été

Le studio Frogwares est aujourd’hui grandement impacté par la guerre en Ukraine, étant donné que le siège social de l’entreprise est basé à Kyiv. Cela a notamment contraint les équipes d’annuler la version Xbox One de Sherlock Holmes: Chapter One, mais le studio dévoile aujourd’hui les premiers détails sur son prochain titre, dont l’envergure sera forcément réduite étant donné la situation qui touche actuellement le pays.

Un projet plus petit

Frogwares lève donc le voile sur Project Palianytsia, un nouveau jeu d’horreur rempli de mystères, mêlé à une ambiance inspirée par l’ère Victorienne, dont on découvre aujourd’hui des premiers concepts-arts.

Le studio indique qu’initialement, ce projet n’était pas celui qui était prévu à la base, mais la guerre a tout changé. Ce nouveau jeu sera donc moins ouvert que les précédents titres du studio, mais les équipes de Frogwares promettent tout de même que la qualité sera au rendez-vous, notamment pour ce qui est de l’écriture.

Sergey Oganesyan, responsable de la communication au sein du studio, révèle alors ce qui se cache derrière le nom provisoire Project Palianytsia :

« Le nom Palianytsia est symbolique pour l’Ukraine car il est considéré comme faisant partie de notre cuisine nationale. Mais c’est aussi l’équivalent d’un Dark Souls phonétique pour les Russes, qui, souvent, ne peuvent pas le prononcer correctement lorsqu’ils essaient de se faire passer pour des Ukrainiens. Et donc maintenant, il est souvent utilisé sur le terrain comme test pour identifier rapidement l’éventuelle affiliation d’individus inconnus. »

Le studio devrait révéler plus de détails au cours de l’été sur ce prochain projet, et on envoie évidemment tout notre soutient aux équipes en ces temps difficiles.