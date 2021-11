[MAJ] Forza Horizon 5 : Même avant son lancement, le titre compte déjà plus de 1 million adeptes

Trônant tout en haut de la liste des meilleures ventes Steam malgré sa disponibilité prochaine dans le Xbox Game Pass, Forza Horizon 5 peut déjà se targuer d’avoir réussi son lancement avant même le jour J. Même si le titre ne sort officiellement que demain, il était possible d’y jouer en avant en se procurant un accès anticipé compris dans l’édition Premium du jeu. Une édition qui a visiblement bien marché.

Mise à jour : Quelques minutes après la mise en ligne de cet article, le jeu a dépassé le 1er million d’utilisateurs. Vous retrouverez ci-dessous la suite de l’article originel.

Déjà gagnant avant même le top départ

Comme l’a remarqué VGC, le Hall of Fame du jeu indiquait ce week-end qu’il y a déjà 800 000 joueurs et joueuses qui arpentaient les différents biomes du Mexique dans le jeu, alors que le jeu n’est pas encore sorti. Ce qui veut dire qu’il y a au moins autant de personnes qui se sont procuré l’édition Premium, qui est tout de même affichée à 99,99 €.

Avec la sortie du jeu dès demain et les précommandes qui s’accumulent, toujours en prenant en compte le fait que le jeu sera sur le Game Pass, on peut d’ores et déjà affirmer que Forza Horizon 5 est un succès, aussi bien commercial que critique.

Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.