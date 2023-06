Fortnite : Yennefer et Ciri de The Witcher débarquent dans le jeu d’Epic Games

Fortnite continue d’accueillir de plus en plus de licence dans ses rangs tout en développant celles déjà acquises. Ces derniers mois, on a pu voir Geralt de la série The Witcher débarquer au sein du Battle Royale. Ce n’était qu’une question de temps avant que le sorceleur ne soit rejoint par d’autres personnages cultes issus de cette saga, et c’est pourquoi on apprend aujourd’hui que Yennefer et Ciri sont prêtes pour rejoindre la mêlée.