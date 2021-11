Fortnite : Une collaboration avec Naruto arrivera le 16 novembre

Lors du procès entre Epic Games et Apple, de nombreux documents avaient fait surface et évoquaient des plans concernant les futurs crossovers de Fortnite avec d’autres licences. Parmi les fusions les plus étonnantes, on retrouvait celle avec le mythique manga Naruto Shippuden, dont on doutait quelque peu de la véracité étant donné que jusqu’ici, les collaborations avec les mangas n’étaient pas monnaie courante dans le jeu. Et pourtant, cela a bien été confirmé.

Naruto vise le top 1

Les leaks autour de cette collaboration commençaient à se montrer de plus en plus ces dernières heures, et Epic Games a alors confirmé la chose via un simple tweet qui officialise ce prochain crossover.

L’univers du ninja blond va donc débarquer dans Fortnite dès le 16 novembre prochain, probablement avec un skin de Naruto in-game et d’autres objets divers. On en saura certainement plus dans les heures à venir, avec sans doute un premier visuel du héros dans le jeu d’Epic Games.