Fortnite : Le jeu pourrait ne pas revenir sur l’App Store avant un très long moment

Alors qu’une première décision de justice a été rendue il y a peu dans le procès Apple vs Epic Games, avec beaucoup de pots cassés pour ce dernier, le futur de Fortnite sur l’App Store reste en suspens. Si c’est bien Epic Games qui a déclenché tout cela, Tim Sweeney, PDG de la société, doit aujourd’hui s’en mordre un peu les doigts suite à la dernière décision d’Apple, qui montre une nouvelle fois que le divorce est bien consommé.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021