Fortnite : Une Switch aux couleurs du jeu de Epic Games à venir

Ce n’est plus un secret pour personne, Fortnite fonctionne du tonnerre de dieu. Bien que cela puisse changer dans les temps à venir, avec les déboires que connaît Epic Games vis à vis d’Apple et de Google. Cela étant dit, sur consoles il reste un Battle Royale à succès, et aura même bientôt droit à console dédiée.

Un skin et quelques bonus

Après Super Smash Bros. Ultimate, Diablo III ou encore Animal Crossing : New Horizons, voici qu’arrive un nouveau venu parmi les titres ayant droit à leur Nintendo Switch attitrée. La console dédiée à Fortnite vient en effet d’être annoncée, avec un visuel évidemment inédit pour le socle, et des Joy Con de deux nouvelles couleurs. Par ailleurs, le jeu de Epic Games sera directement pré-installé dessus, près à l’emploi.

Avec ceci, cette édition spéciale Fortnite embarquera un bonus. Il s’agit d’un code de téléchargement pour le pack Panthère, comprenant un skin et un sac à dos, mais aussi leurs deux styles affiliés, ainsi que 2000 V-Bucks. Enfin à l’instar de la version PlayStation 4, il n’est pas obligatoire de payer le Nintendo Online pour pouvoir jouer en ligne au titre et son mode Battle Royale.

La Nintendo Switch édition Fortnite sera disponible à compter du 30 octobre prochain.