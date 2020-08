Fortnite Saison 3 : les nouveautés de la mise à jour Folle Virée (v13.40)

Ça y est ! La mise à jour v13.40 a enfin apporté les véhicules dans Fortnite après un report de plusieurs semaines. À vous la conduite de 4 engins différents aux caractéristiques distinctes grâce à cette mise à jour pour l’occasion nommée Folle Virée.

Les mises à jour avec nom sont très rares et signifient donc un cap important dans l’Histoire du jeu. Mais d’autres nouveautés ont également été ajoutées ce mercredi 5 août, faisons le tour de tout ce qu’a proposé cette mise à jour qui devrait être la dernière de la saison 3 même si des rumeurs d’un report de 2 semaines gonflent au fil des jours.

Le trailer événement

Il s’agit d’une grande révolution pour le jeu d’Epic Games qui n’a toujours proposé que d’autres moyens de locomotion avec dernièrement les hélicoptères : l’arrivée de voitures et camions avec réservoir d’essence. Pour l’occasion, les équipes de développeurs ont préparé un trailer pour annoncer la disponibilité des véhicules. Et ce n’est pas sans une pensée pour la saga Taxi.

Un tour sur la balance

Cette nouvelle mise à jour, majeure forcément, pèse son poids avec notamment en moyenne sur les plateformes suivantes :

PC : 2,02 Go.

PS4 : 4,63 Go.

Xbox : 3,64 Go.

iOS : 1,01 Go.

Nous vous recommandons de télécharger ce patch en mode ethernet afin de profiter d’une connexion plus stable. Sachez également que fréquemment, de nouveaux matchs correctifs sont publiés quelques jours seulement après une mise à jour donc un nouveau téléchargement sera sûrement bientôt disponible.

Mettre la seconde

Ça y est ! Les véhicules ont enfin fait leur apparition dans Fortnite. Voitures de course, pick-up, camions ou citadine, il y en a pour tous les goûts. Pour les conduire, il vous faudra les trouver sur la carte sachant que le taux d’apparition est variable selon les parties.

De plus, les véhicules possèderont d’emblée un stock d’essence allant de la moitié au plein complet, mais elles consomment rapidement leur réservoir donc à vous de trouver des stations-service (disséminées un peu partout sur l’île) afin de vous ravitailler et continuer votre périple.

Sachez que vous pouvez infliger des dégâts aux adversaires avec et qu’elles possèdent une fonction radio qui vous permettra d’accompagner votre voyage de musiques choisies par les développeurs. A noter que si vous êtes créateurs de contenus, il vous faudra cocher la case pour ne pas lire les musiques sous copyright.

Taxi !

D’autres véhicules ont été trouvés dans les fichiers du jeu avec notamment des taxis. Ces véhicules devraient servir dans un mode de jeu temporaire Pied au plancher où les joueurs devront réaliser des transports de personnes d’un point à un autre le plus rapidement possible. Toute ressemblance avec une saga du cinéma français serait purement fortuite.

A noter que les réapparitions seront activées et les joueurs reviendront directement dans les taxis. A voir quand ce mode jeu sera disponible.

Un atterrissage loupé

Si vous l’avez manqué, un défi vous permettait de faire décoller un vaisseau spatial échoué dans le Nord de l’île. Il fallait pour cela réunir trois pièces, le réparer et lancer la phase de décollage sans être interrompue par un autre joueur. Le vaisseau quittait ensuite l’île de Fortnite vers une autre dimension.

Il est de retour sur l'île 👀 pic.twitter.com/jzDqrodUTf — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 5, 2020

Du moins c’est ce que l’on pensait, jusqu’à ce que des joueurs le retrouvent écrasé et vraiment amoché au sud de l’île. L’histoire de ce vaisseau n’est donc pas terminée d’autant plus que l’homme se trouvant à l’intérieur n’y est plus désormais.

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Les nouveaux skins

Une nouvelle fournée de tenues est arrivée dans la mise à jour. Avec des défis ou via la boutique, on retiendra surtout Rolleuse qui possèdera ses propres défis mais aussi Mécha de l’Ombre, variante sombre de l’ours en métal.

NOUVEAUX SKINS ! pic.twitter.com/yaME4SvayC — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) August 5, 2020

Les nouveaux accessoires de dos

Les sacs à dos sont très appréciés des joueurs de Fortnite. Généralement, la plupart sont liés à des skins disponibles en boutique.

NOUVEAUX SACS A DOS ! pic.twitter.com/4A3wVI1wtY — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) August 5, 2020

Les nouveaux planeurs

Nouveaux planeurs en français ! pic.twitter.com/us3V0CRf8r — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 5, 2020

Les nouveaux outils de collecte

Parmi les outils de collecte, on retiendra notamment les écraseurs de Hulk, qui seront à gagner en jouant à la bêta de Marvel’s Avengers.

Nouvelles pioches en français ! pic.twitter.com/3cK8OCbq7p — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 5, 2020

Les nouvelles émotes

NOUVELLES EMOTES ! pic.twitter.com/0ahxRlUK6U — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) August 5, 2020

En bref

D’autres petites choses ont également fait leur apparition dans Fortnite avec notamment :

Des fichiers en rapport avec un événement à venir.

L’arrivée de cratères et autre faille dans les fichiers du jeu.

Une nouvelle étape dans la quête de nos copains du corail.

Une trentaine de nouveaux types de poissons, sûrement pour un prochain mode de jeu.

