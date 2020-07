Marvel’s Avengers accueille Hawkeye et détaille sa bêta

Marvel’s Avengers a eu droit au deuxième épisode de son émission War Table. L’occasion d’en savoir un peu plus avant une avalanche d’images la semaine prochaine grâce à la bêta fermée sur PlayStation 4.

Il y a une bêta bientôt non ?

La grande majorité de cette émission était consacrée au contenu de la bêta. Un essai visiblement assez généreux vu tout ce qui est proposé même si cela risque de frustrer certains joueurs vu l’obligation de suivre un ordre de déblocage des modes. Ainsi, tout le monde commencera forcément avec le prologue du jeu, la mission du fameux A-Day où l’on joue tour-à-tour Captain America, Iron Man, Hulk, Thor et Black Widow.

Après cela, il y aura deux missions de la campagne principale durant lesquelles le duo Hulk et Kamala Khan tenteront de s’infiltrer dans les locaux de l’AIM avant de tomber sur l’Abomination. Cette partie sera nécessaire pour accéder au contenu jouable jusqu’à 4, répartis dans 3 modes différents pour cette bêta.

Le premier mode par lequel il faudra passer est celui des HARM Rooms, à savoir des simulations holographiques inspirées de la Danger Room des X-Men. L’occasion parfaite d’apprendre tranquillement à jouer les quatre Avengers disponibles lors des phases où l’on peut réellement choisir qui l’on incarne, à savoir :

Iron Man

Kamala Khan

Black Widow

Hulk

Une fois le tutoriel et les trois épreuves d’entraînement passées, vous pourrez enfin accéder à ce qui sera le cœur du jeu, les missions War Zones. Il s’agira des phases de gameplay les plus longues et les plus variées puisque les quatre super-héros devront enchaîner différents objectifs sur une même carte pendant des durées pouvant atteindre les deux heures.

Il y aura de l’exploration et de la recherche de collectibles (à savoir des comics). On a d’ailleurs pu voir Black Widow et Kamala Khan se déplacer à la manière de Spidey grâce, respectivement, à un grappin et aux bras extensibles. Et on est très loin de la fluidité de déplacement de Spider-Man dans le jeu d’Insomniac sur PlayStation 4. La bêta proposera cinq missions War Zones différentes.

Et si cette longueur de ces dernières vous fait peur, les missions Drop Zones sont sur le même principe mais en beaucoup plus court puisqu’il y aura là un seul objectif à accomplir pour terminer le niveau. Et vu que la bêta contient une vingtaine de missions solo ou multi, cela veut dire qu’il y aura une petite dizaine de niveaux Drop Zones jouables ce mois-ci.

Oui oui, Marvel’s Avengers a droit à une bêta en août

On a également appris un détail intéressant sur les Avengers contrôlés par l’IA. En effet, ils utilisent les arbres de talents et les équipements de vos héros. Donc même si vous n’appréciez pas particulièrement jouer l’un d’entre eux, se pencher sur leur build pourra vous aider en jeu si vous préférez vous passer des autres joueurs humains.

Cet accès anticipé permettra d’essayer seulement un des trois arbres de compétences de chacun des héros jouables. Et bonne nouvelle, Crystal Dynamics a pensé à mettre l’ulti d’Iron Man lui faisant enfiler son armure Hulkbuster. Et la progression sur la bêta semble ne pas être conservée dans la version finale de Marvel’s Avengers, à l’exception des éléments de profil tels que les titres obtenus selon vos performances dans les HARM Rooms.

Puisque l’on parle autant de cette fameuse bêta, autant rappeler ses dates et les conditions d’accès :

du 7 au 9 août : les serveurs seront ouverts pour les joueurs PlayStation 4 ayant précommandé le jeu

du 14 au 16 août : les serveurs seront ouverts pour les joueurs Xbox One et PC ayant précommandé le jeu ainsi que n’importe quel joueur PS4

du 21 au 23 août : les serveurs seront ouverts pour n’importe quel joueur PS4, Xbox One et PC

Attention des invités !

Ce que l’on espérait le plus de cette présentation, c’était l’annonce du premier personnage DLC (gratuit) et c’est sans grande surprise Hawkeye qui rejoindra ses alliés habituels on ne sait pas quand. La bonne nouvelle c’est surtout d’apprendre que les héros supplémentaires auront droit à leur propre campagne, elle aussi gratuite, au lieu de juste parachuter les personnages dans les missions multijoueurs sans le moindre contexte.

Mais la surprise finale n’était pas l’archer mais une collaboration avec Fortnite qui continue de mélanger Marvel et DC. Si vous liez votre compte Square Enix Members à votre compte Epic Games, terminer les trois missions HARM Room de la bêta débloquera les mains d’Hulk en guise de pioche dans le Battle Royale ainsi que leur skin alternatif reprenant les mains du Hulkbuster.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia avant d’accompagner le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X plus tard dans l’année.