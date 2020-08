Défi de l’ancien vaisseau | Guide Fortnite Saison 3

Nous vous en parlions il a quelques jours, un vaisseau spatial a fait son apparition sur l’île de Fortnite Saison 3. Avec le niveau de l’eau toujours élevé, il était impossible pour les joueurs d’accéder au vaisseau ou aux pièces manquantes pour le réparer. Avec la baisse du niveau de l’eau de ce samedi 1er août, le vaisseau est enfin accessible et vous pouvez même réaliser un défi chronométré pour un total de 61 000 EXP. Suivez le guide.

Vers l’infini et au-delà

Tout d’abord, il semblerait que ce défi ne soit réalisable que par 1 seul des joueurs par partie. En effet, le vaisseau, si le lancement est correctement effectué, s’élance vers une autre dimension et disparaît de l’île. A vous donc d’être le plus rapide pour réussir votre défi quand vous lancez une partie. Différentes étapes sont toutefois nécessaires :

Vous avez trouvé l’ancien vaisseau

Pour cette étape, il vous suffira de vous rendre sur le petit banc de sable dorénavant disponible au Nord de la carte, là où se trouve le vaisseau (juste au Nord de Craggy Cliffs). Votre arrivée sur place validera l’étape et un affichage contextuel vous indiquera qu’il vous faut trouver et installer les pièces manquantes.

Trouver les pièces manquantes

Il vous faudra trouver 3 pièces qui ont été dispersées lors de l’impact du vaisseau. Trouvez-les et restez appuyé.e sur la touche Action pour les récupérer :

Le propulseur se trouve planté dans la falaise toute proche d’ici. Vous ne pouvez le manquer, il brille de mille feux.



La batterie se trouve encore sous l’eau, plus précisément sous un gros rocher, juste à côté du vaisseau. Brisez le rocher et récupérer la batterie cachée sous l’eau. Sur consoles, la manette vibre à l’approche de la pièce.



Le bouclier thermique se trouve plus loin, sur le banc de sable avec le bateau échoué, vers l’Est. La pièce est cachée derrière un rocher, plus petit mais plus large cette fois.



Ramasser les 3 pièces vous octroiera 14 000 EXP.

Installer les pièces manquantes

Une fois que vous avez ramassé toutes les pièces dirigez-vous vers le vaisseau, et replacez les pièces dans leurs endroits respectifs, tous répartis sur la gauche du vaisseau, en restant appuyé sur Action.

A noter que vous pouvez mettre les pièces une à une dans le vaisseau en plusieurs partie si vous vous faites éliminer entre temps, cela sera tout de même comptabilisé. Si vous placez les 3 pièces, vous remportez 14 000 EXP.

A ce stade là, 2 options s’offrent à vous :

Lancer le vaisseau

Si vous êtes le.la premier.ère à avoir réuni toutes les pièces du vaisseau, vous pouvez lancer le vaisseau pour afficher l’étape Déclencher la séquence de lancement lors d’un événement de défi chronométré.

Cela aura pour effet de déclencher une sorte de bouclier vert tout autour de la zone que vous devrez alors défendre pendant 1 min afin que personne n’empêche votre décollage (équipier comme adversaire). Les premiers jours, beaucoup de monde s’y trouveront et vous aurez alors du mal à gagner.

Si à la fin du chronomètre personne ne vous a gêné, le vaisseau décollera et vous empocherez 25 000 EXP. 4 failles, comme autant de visiteurs à ce jour connus (en comptant celui du vaisseau en question) se répartissent alors autour de vous, pour vous aider à redémarrer votre partie dans les airs (image ci-dessous de @FN_Assist) :

Annuler la procédure de décollage

Si toutefois vous voulez annuler le lancement du vaisseau de votre adversaire, mettez-vous devant le vaisseau et restez appuyé sur la touche Action pour annuler la procédure. Plus personne ne pourra procéder au lancement du vaisseau durant la partie et vous aurez gagné 8 000 EXP, même si ce n’est pas très fair-play.

N’hésitez pas à parcourir nos autres guides afin de réussir tous les défis présents dans cette saison 3.