En ce mardi 15 avril à 8h, la mise à jour v12.40 a été déployée pour la saison 2 du Battle Royale de Fortnite chapitre 2. Voyons ensemble toutes les nouveautés qui ont été ajoutées et repérées grâce à plusieurs leakers sur Twitter.

Le poids de cette mise à jour

Information qui peut avoir son importance selon votre connexion, voici le poids que pèse cette nouvelle mise à jour sur les différentes plateformes :

PC : 1,12 Go.

PS4 : 2,4 Go.

Xbox : 3 Go.

Une mise à jour majeure donc avec beaucoup de nouveaux cosmétiques ajoutés. Un conseil : utilisez une connexion ethernet pour la télécharger rapidement et pouvoir lancer le jeu le plus rapidement possible.

Il semblerait qu’il n’y ait pas de nouveaux objets de gameplay dans cette mise à jour donc cela devra attendre pour la batterie de missiles censée abattre les Choppa en l’air. Par ailleurs, la mine de proximité a été provisoirement désactivée.

La salle de l’Agent Midas

En revanche, vous le savez, cette saison, chaque agent possède sa propre salle où vous pouvez le voir réaliser une activité et surtout choisir votre défi final afin de débloquer une variante Fantôme ou Ombre de celui-ci. La salle de Midas, ajoutée dans les fichiers du jeu lors de la dernière mise à jour, sera disponible demain lors des défis « Mission de Midas ».

There is quite alot of changes to Midas's room actually, he now has alot of golden statues and the "Engineer" picture has moved. pic.twitter.com/Dx1rDhuuMT — Makks – Fortnite Leaks (@MakksBR) April 15, 2020

Elle a été légèrement modifiée dans cette mise à jour. On peut y voir Midas, au centre, entouré de plusieurs skins dorés comme figés dans une position précise. On remarque aussi une sorte de tableau de chasse avec la tête de plusieurs skins dorés comme s’il les avait éliminés. On remarque aussi un bureau avec un phonographe et le portrait d’une jeune femme. Derrière la vitre, une grosse boule transparente serait en rapport avec l’évènement Jugement dernier en approche.

Mister Banane, vous avez été activé

Il semblerait que des défis soient arrivés dans les défis du jeu, afin d’obtenir la licence d’Agent de Mister Banane. Un peu à part de la bande d’agents que l’on connait depuis le début de la saison, cela serait l’occasion pour lui de les rejoindre.

Il serait question de réaliser 3 défis concernant des agents déjà activés par le passé comme Miaousclé, Midas et Brutus. Plus d’informations prochainement.

Des nouveaux défis cachés

Il y a quelques jours, de défis « Pour les ours » et « Pour les gnomes » permettaient d’entrevoir un début de guerre entre ces deux espèces. Ces défis nous permettaient de récolter facilement de l’EXP en réalisant des actions simples, ramasser des pots de miel et orienter des télescopes.

Il semblerait qu’avec cette mise à jour, la guerre prend un nouveau tournant puisqu’un nouveau défi caché « Liberté pour les nounours » vient d’apparaître dans le jeu.

Vous demandant de vous rendre dans la même maison que pour les précédents défis cachés, il vous suffira d’ouvrir la prison aux ours (qui étaient préalablement autour de la table comme on le voit ci-dessus) pour les libérer en appuyant sur la touche Action pour gagner votre EXP.

Des changements sur la carte

De multiples lieux ont subi des modifications sur la carte avec cette mise à jour :

Il semblerait ainsi que Le Requin soit tombé aux mains du Fantôme car il s’est transformé en prison possédant le logo du Fantôme. D’ailleurs, le coffre-fort a également été modifié. Un terrain de Basket-ball se trouve désormais aux alentours et le bâtiment principal est rempli de cellules.

The Shark POI changed to a Prison! pic.twitter.com/35rp12mcCq — Happy Power (@HappyPower) April 15, 2020

Par ailleurs, un prisonnier semble y avoir fêté son anniversaire le 9 mars, mangé une pizza le 24 mars et s’y être échappé le 31 mars. Pourrait-il s’agir de Deadpool ou encore Midas ? A suivre…

Un prisonnier s'est évadé de la prison au requin, son anniversaire est le 9 Mars (?), il a mangé une pizza le 24 et s'est échappé le 31 ! pic.twitter.com/cuwv6g00TN — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Un nouveau lieu, une prison unique et très à l’écart des autres a également été repérée, sûrement pour emprisonner un dangereux ennemi.

Un prisonnier semblerait être isolé des autres dans une île surveillée ! pic.twitter.com/iXYVwPkHbd — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Les 5 trappes mystérieuses disséminées tout autour de L’Agence se sont activées et brillent désormais d’une lueur bleue, annonçant un événement très prochainement.

Les tuyaux à l'agence brillent d'une lueur BLEUE ! pic.twitter.com/Da8TABGTtE — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Un ancien bâtiment de Tilted Towers (ville de l’ancienne carte au Chapitre 1) a également été ajouté dans Lazy Lake. Le panneau « No Sweat Insurance » est bien connu des joueurs car étant sur le bâtiment qui échappa à l’éruption du volcan en saison 8, avant de réapparaître à plusieurs reprises jusqu’à la fin du Chapitre 1. Simple clin d’oeil ou véritable changement à venir ?

Oh mais qui est de retour ? (Lazy Lake) pic.twitter.com/HjRNHFuKYw — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) April 15, 2020

Un nouveau mode de jeu

Nommé Arsenic, ce nouveau mot de jeu temporaire en Duo et Section devrait arriver prochainement et devrait voir s’affronter des Survivants et des Infectés, tels des zombies. Pas très original mais de nouvelles infos seront très probablement annoncées prochainement. Des textes ont pour l’heure été ajoutés :

Plus qu’un humain ! Unissez vos forces pour l’éliminer !

Vous êtes humain ! Et si vous voulez le rester, prenez de l’équipement, faites équipe et survivez aux infectés.

Vous êtes infecté ! Lancez-vous au combat et éliminez ces maudits humains.

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Des nouveaux skins Marvel

On s’en doutait avec la présence de Deadpool depuis le début de la saison 2, plusieurs autres skins Marvel ont été ajoutés dans les fichiers du jeu. Nul doute sur le fait qu’ils seront disponibles à l’achat dans la boutique (sûrement en pack d’ailleurs) prochainement, mais vous pourrez y retrouver 3 personnages (de gauche à droite) : Psylocke, Domino et Cable.

Une nouvelle variante pour Deadpool

Lors des défis de la semaine 9 de Deadpool, nous devrons retrouver son slip et faire un salut à son pantalon pour débloquer une nouvelle variante blanche (avec et sans masque) de Deadpool nommée X-Force. Nous pouvons le voir ci-dessous grâce à @Hypex.

Deadpool X-Force ingame! pic.twitter.com/3DD8HBVg19 — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 15, 2020

Un nouveau pistolet double à silencieux

Une nouvelle arme a également été ajoutée dans les fichiers du jeu. Sans que nous sachions encore si nous la trouverons dans le mode Battle Royale et à quel endroit, nous pouvons remarquer la marque « Shhhh… » sur le côté, indiquant qu’il pourrait s’agit d’une arme en lien avec Deadpool.

The old leaked silent double pistols are now added to the files pic.twitter.com/PVhMF7SkyF — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 15, 2020

Voici les statistiques de cette arme :

Balles normales.

Temps de rechargement : 3 secondes.

Taille du chargeur : 18 balles.

Dégâts aux joueurs : 39.

Les autres nouveaux skins

Au total, 7 nouveaux skins ont été ajoutés dans les fichiers du jeu, en voici les miniatures. On peut remarquer le skin Guff, une sorte de modèle gros d’Ollie, le planeur de Skye.

Tout les nouveaux skins en Français ! #Fortnite pic.twitter.com/sERFRrihl2 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) April 15, 2020

Les nouveaux outils de collecte

Voici les nouveaux outils de collecte (ou pioches) ajoutés lors de cette mise à jour v12.40 de Fortnite.

Toutes les nouvelles pioches ! pic.twitter.com/hmQWAY5t36 — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Les nouveaux accessoires de dos

Enfin, découvrez les accessoires de dos (ou sacs à dos) rendus disponibles dans les fichiers du jeu. Tous comme les autres éléments cosmétiques, ceux-ci seront soit disponibles en boutique ou grâce à des défis futurs.

Tout les nouveaux sacs en Français ! #Fortnite pic.twitter.com/yplrm0B30t — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) April 15, 2020

Les nouveaux revêtements

Des nouveaux revêtements pour armes et véhicules ont également été ajoutés. Voici leurs présentations via le leaker @Yanteh_ :

Nouveaux revêtements ! pic.twitter.com/fqky3BycXV — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Et sinon, en vrac ?

Sinon, à noter en vrac, dans les fichiers du jeu, la présence :

D’un nouveau pack de musique.

D’une variante pour l’accessoire de dos Planche de skate.

De récompenses pour les FNCS (compétition réelle).

Des nouvelles technologies supplémentaires pour le mode Jeux d’espions.

D’une nouvelle carte d’accès à un coffre-fort aux couleurs de Deadpool.

D’une nouvelle variante sombre pour la pioche et le planeur d’Oro.

D’une nouvelle variante Ombre de L’Agence dans les semaines à venir.

Restez connectés pour suivre les nouveautés et les prochains défis sur Fortnite.