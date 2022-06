Que serait l’île de Fortnite sans ses habitants pour la peupler avec ses magnifiques PNJ qui font leur ronde à des lieux précis. Cette saison a le droit à 25 personnages présents sur la carte qui n’attendent que vous les ajoutiez à votre collection.

Où se trouvent les différents PNJ ?

D’après la carte de @Mettlootllama sur Twitter, on constate facilement qu’il y a une affluence de PNJ à trois endroits différents. La plus grosse foule est à Bourg-Jonesy où on y trouve quatre personnages. Il y a également à l’Ouest des Cascades de réalité où on peut croiser trois PNJ au même endroit. Actuellement, il n’y a que ces 25 personnages de présents sur la carte, mais si d’autres font leur entrée au cours de la saison, nous mettrons à jour l’article.

