Fortnite Chapitre 2 : Les Aliens débarquent dans la saison 7 le 8 juin prochain

La saison 6 de Fortnite Chapitre 2 touche à sa fin et les premières infos sur la suite de ce qui attend les joueurs commencent doucement à être dévoilées. Après une saison basée sur l’instinct primitif et donc les temps ancestraux, avec des armes primitives et des prédateurs d’un autre temps, il semblerait que nous changions drastiquement d’époque et que la haute technologie et notamment les extraterrestres soient de la partie pour le lancement de la saison 7 le 8 juin prochain.

Ils arrivent

Chaque lancement de saison de Fortnite est un mini-événement à lui-même. Cela faisait plusieurs jours que des informations circulaient sur l’arrivée très prochaine des Aliens sur l’île du Battle Royale d’Epic Games avec notamment l’apparition de messages radio ou de cropcircles (ces formes dans les champs de maïs). C’est désormais confirmé par le site officiel et les premières images promotionnelles : attendez-vous à voir voler des OVNIs dans le ciel dès la semaine prochaine.

PREMIER TEASER OFFICIEL DE LA SAISON 7 ! 🛸👀 pic.twitter.com/GUo1Ld5JGv — bySankah (@bySankah) June 2, 2021

L’information a été confirmée sur certaines applications mobiles où une publicité est apparue avec la mention « Ils arrivent » ou « They’re coming » selon la langue avec la date de la prochaine saison. Depuis le 2 juin, les joueurs peuvent se faire aspirer avec un mystérieux faisceau de lumière étayant encore une fois la présence de soucoupes volantes dans le ciel, comme en témoigne la vidéo ci-dessous.

Si vous n’avez toujours pas achevé votre passe de combat ou vos quêtes de la saison 6, dépêchez-vous car le 8 juin, il sera trop tard pour récupérer toutes les récompenses. Pour le lancement de cette nouvelle saison 7, n’oubliez pas de mettre le code créateur ACTUGAMING dans la boutique d’objets afin de soutenir le site. Merci à vous ! Nous ne manquerons pas de vous faire vivre ce lancement de saison ici-même.