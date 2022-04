Fortnite : Assassin’s Creed est à l’honneur dans la prochaine collaboration du jeu, avec Ezio et Eivor

Après avoir récolté plus de 144 millions de dollars pour venir en aide au peuple ukrainien, Epic Games retourne à ses petites affaires et tease les prochaines collaborations à venir dans Fortnite. On découvre aujourd’hui que c’est la saga Assassin’s Creed qui va prochainement s’inviter dans le jeu, avec deux de ses protagonistes les plus célèbres : Ezio Auditore d’Assassin’s Creed II et Eivor Varinsdottir du récent Assassin’s Creed Valhalla.

Tout est permis

Epic Games annonce donc que les skins de ces deux personnages arriveront le 8 avril prochain à 2 heures pour tout le monde dans Fortnite (sachant que le pack d’Ezio était déjà intégré au jeu via l’achat de Valhalla ou son DLC L‘Aube du Ragnarok). Ezio sera disponible avec sa pioche Lame secrète d’Ezio, ainsi que l’emote Posture d’Assassin, afin de récréer sa pose sur la jaquette du deuxième jeu.

Eivor sera quant à elle accompagnée par l’accessoire de dos Bouclier d’Eivor ainsi que la pioche Hachettes du Grand Corbeau et l’emote Cri de guerre viking.

On retrouvera également un pack Histoires de l’Animus, qui comprend les objets suivants :

L’aérosol Amie-des-loups

L’écran de chargement Fureur d’Eivor

L’émoticone Clan du Grand corbeau

Une bannière Histoires de l’Animus

Notez que les deux skins ont une autre version, avec la capuche baissée ou relevée. Attendez-vous donc à voir quelques Assassins envahir les vos parties dans les jours à venir.