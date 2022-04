Fortnite : Epic Games récolte 144 millions de dollars pour aider l’Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux acteurs du jeu vidéo ont apporté leur soutient financiers au peuple ukrainiens via diverses mesures ou dons. Epic Games avait aussi lancé une mesure exceptionnelle qui consistait à faire en sorte que tous les revenus qu’ils devaient toucher en provenance de Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril seraient directement reversés à des associations et à des organismes qui viennent en aide aux victimes de cette guerre. Et en seulement deux semaines, l’éditeur a pu lever 144 millions de dollars à reverser à ces aides humanitaires.

Une somme record pour aider l’Ukraine

Nous offrons nos sincères remerciements pour votre soutien à l'aide humanitaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine. Avec la communauté de Fortnite et Xbox, nous avons récolté 144 millions USD pour @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees et @WCKitchen. pic.twitter.com/PRajs28Hsn — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) April 4, 2022

En partenariat avec Xbox, qui participait à cet effort en coupant sa part des bénéfices sur les ventes réalisés sur ses plateformes, Epic Games a donc pu compter sur la popularité de son jeu pour réunir ces 144 millions de dollars, qui seront donc reversés à l’UNICEF, World Food Programme, UN Refugee Agency, World Central Kitchen et Direct Relief.

Cette somme permettra alors de venir en aide aux ukrainiens en leur fournissant de la nourriture et des moyens pour tenir bon durant cette terrible période.

Une belle opération qui est à saluer, qui a permis de sensibiliser la communauté du jeu à ce qu’il se passe en Ukraine, tout en apportant une aide matérielle concrète aux victimes. D’autant plus qu’Epic Games n’a pas hésité à lancer cette opération en même temps que la saison 2 du Chapitre 3, afin de générer un maximum d’attractivité sur le jeu, et donc à maximiser les dons.