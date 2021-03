Fortnite Chapitre 2 Saison 6 : (re)découvrez le trailer de lancement événement Crise Zéro

Les développeurs de Fortnite avaient jusqu’à présent habitué les joueurs et joueurs du jeu à des événements plutôt spectaculaires à chaque fin de saison (ou presque) pour clôturer en beauté plusieurs mois de jeu intensif. Pour mémoire, on pense notamment au trou noir d’octobre 2019 laissant Fortnite éteint pendant près de 48h ou encore au mémorable combat contre Galactus en fin d’année dernière.

Cette fois, point d’événement prévu en fin de Saison 5 mais plutôt un événement cinématique mettant en scène la Crise Zéro et ouvrant la Saison 6 du Chapitre 2 de Fortnite. Un événement en solo pour la première fois et accessible à chaque joueur voulant lancer pour la première fois la nouvelle saison, un peu comme lors du trou noir menant au Chapitre 2, et qui fait office de traiter de lancement.

Alors que la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite mettait à l’honneur de multiples chasseurs travaillant pour l’Agent Jones, l’évènement Crise Zéro va bouleverser le destin des habitants de l’île. Il est donc grand temps de découvrir une toute nouvelle saison de Fortnite, à travers cette cinématique diffusé en première mondiale à 9h le 16 mars sur Youtube.

Le Point Zéro rend son dernier souffle

Cet événement cinématique, d’une durée de 3min14, du jamais vu pour Fortnite, nous présente les événements ayant lieu lors de la déstabilisation du Point Zéro après la création des multiples portails faisant venir des héros d’autres réalités par l’Agent Jones.

