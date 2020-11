Fortnite : l’événement Le Dévoreur de Mondes aura lieu le 1er décembre à 22h

Après une saison consacrée aux héros de l’univers Marvel, Fortnite Saison 4 s’apprête à conclure son histoire avec un événement qui s’apparente comme étant le plus volumineux, et peut-être le plus impressionnant de l’Histoire du Battle-Royale d’Epic Games.

Le Dévoreur de Mondes

On parle bien ici de Galactus, le colosse capable d’absorber l’énergie de planètes entières. En guise de prélude à cette saison 4, les développeurs du jeu ont proposé une BD relatant l’arrivée de Thor sur la planète où vivent les héros de Fortnite, le super-héros étant venu les prévenir de l’arrivée imminente de Galactus pour dévorer l’énergie du nexus afin de contrer l’hiver noir, autrement dit la fin de toute chose, qui approche.

Alors que les joueurs pouvaient apercevoir le gigantesque personnage approcher de l’île de jour en jour depuis près de 3 mois, celui-ci est désormais plus proche de jamais et viendra se mesurer aux héros de l’île, et donc aux joueurs, dans un affrontement épique, le 1er décembre 2020.

Mais attention, il vous faudra patienter jusqu’en fin de soirée pour assister à l’événement puisque celui-ci aura lieu en France à 22h. Avec cette date et cet horaire, Epic Games confirme dans un post de blog un léger décalage de la fin de saison 4, initialement prévue le 30 novembre et donc repoussée au lendemain.

En attendant le jour fatidique, les joueurs peuvent apercevoir un compte à rebours dans l’onglet passe de combat, mais aussi en jeu une fois sur l’héliport du S.H.I.E.L.D. d’attente. A noter que cet événement sera celui au fichier le plus lourd car même en étant compressé, le poids dépasse celui de l’événement le plus copieux du jeu.

On a fait le plein du Bus de combat et on est prêt au départ. Ce sera notre dernière chance de sauver toute la Réalité. Le Dévoreur de Mondes arrive le 1er décembre à 22h. https://t.co/pl2oPfEclx pic.twitter.com/T5oNjeifqS — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 21, 2020

Cela fait plusieurs jours que les réseaux sociaux du jeu et même les responsables d’Epic Games teasent un événement d’une grande ampleur, remettant en cause l’avenir même du monde du jeu dans un événement qui changera le futur à jamais. De belles paroles, il n’y a plus qu’à maintenant.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android et Switch.