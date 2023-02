Forspoken : Le scénariste Gary Whitta déclare que l’histoire du jeu n’a rien à voir avec son pitch initial

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Forspoken n’aura pas mis tout le monde d’accord. Entre les critiques parfois gratuites et les vrais problèmes qui ont été pointés du doigt, le dernier titre de Square Enix n’a pas fait l’unanimité, notamment sur l’intrigue qu’il nous présente. Et il y avait un peu d’attente autour de ce point spécifique puisque l’éditeur nous avait promis que Gary Whitta, célèbre pour son travail sur Star Wars: Rogue One, était l’une des plumes du projet. Malheureusement, le travail de ce dernier n’est pas véritablement visible à l’écran dans le produit final.

Le pitch du jeu aurait pu être différent

Interrogé par Alanah Pearce (repris par Games Radar) sur son implication dans le développement de Forspoken, le scénariste n’a pas hésité à déclarer que le pitch qu’il avait soumis à Square Enix a été complètement retravaillé, et que l’histoire du jeu n’a pas grand chose à voir avec celle qu’il avait imaginé.

Selon lui, Forspoken aurait subi un reboot qui aurait mis de côté les plans initiaux de Whitta. Square Enix et Luminous Productions auraient ensuite recontacté Whitta pour qu’il travaille sur une nouvelle version de l’histoire, mais le scénariste n’a pas pu répondre à cette demande suite à des soucis de planning. Il ne précise pas pour autant qu’elle était sa vision de départ, mais on comprend que le résultat final n’est pas ce qu’il avait imaginé, pour le meilleur ou pour le pire.

Forspoken est disponible sur PlayStation 5 et PC. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.