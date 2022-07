Fire Emblem Warriors: Three Hopes devait initialement être Fire Emblem Warriors 2

Auriez-vous préféré une suite à Fire Emblem Warriors plutôt qu’un Fire Emblem Warriors: Three Hopes ? C’est ce qui a d’abord été envisagé par Koei Tecmo et Nintendo avant de finalement concentrer le musou sur le dernier opus principal en date.

Un choix judicieux ?

L’information nous vient d’une interview réalisée par la magazine japonais « Nintendo Dream » avec les producteurs Hideo Suzuki et Yosuke Hayashi ainsi que le directeur Hayao Iwata. Fire Emblem Warriors: Three Hopes a plus ou moins suivi le même chemin qu’Hyrule Warriors : l’Ère du fléau en se focalisant sur un seul titre au lieu de piocher de nouveau dans toute l’histoire de la franchise dans un potentiel « Fire Emblem Warriors 2 ».

Mais il n’en a pas été toujours ainsi d’après ce que nous apprennent les développeurs puisqu’il était d’abord question d’une suite directe à Fire Emblem Warriors. Toutefois, le succès d’un certain Fire Emblem : Three Houses en a décidé autrement. Voici quelques mots de Yosuke Hayashi sur la question (traduit du japonais en anglais par Nintendo Everything) :

« Le développement de Fire Emblem: Three Houses a commencé à peu près juste à la fin de celui de Fire Emblem Warriors. Une fois cela terminé, nous avons décidé que, puisque nos trois sociétés travaillaient ensemble depuis longtemps et qu’elles commençaient à comprendre les façons de penser de l’autre, nous voulions faire une suite à Fire Emblem Warriors. À l’origine, nous avions choisi Fire Emblem Warriors 2 en tant que nom de domaine provisoire et avons discuté des différentes directions que nous pourrions prendre, et nous avons décidé de créer un titre Warriors dans le monde de Three Houses avec le personnel actuel impliqué en raison de sa bonne réception et parce que le cadre issu de la collaboration entre nos entreprises était l’une de ses forces. Suzuki, Iwata et moi avons conclu que c’était ce que le public voudrait le plus. Nous avons donc commencé par faire un Fire Emblem Warriors 2 et nous avons fini par créer Fire Emblem Warriors: Three Hopes à partir de là ».

Ils ont également révélé que l’équipe était très fan de Three Houses d’où ce changement de cap assez facile à prendre pour eux. En outre, on apprend qu’il était tout de même question d’inclure des personnages issus de précédents Fire Emblem, mais le studio a finalement préféré se concentrer uniquement sur l’univers de Fodlan afin de créer une histoire plausible dans ce cadre.

De notre côté, on pense que c’était la bonne décision à prendre étant donné le résultat très satisfaisant que l’on connait. Plus d’informations à ce sujet dans notre test dédié.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes est disponible sur Nintendo Switch.