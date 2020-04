Final Fantasy VII Remake : Plus de 3,5 millions de ventes en trois jours

Disponible en exclusivité sur PlayStation 4 depuis le 10 avril dernier, Final Fantasy VII Remake rencontre un véritable succès dans le monde entier puisqu’il s’est écoulé à plus de 3,5 millions d’exemplaires physiques et numériques trois jours seulement après sa sortie.

Des chiffres « exceptionnels »

Dans son communiqué, Square Enix met notamment en avant le format dématérialisé de son action/J-RPG qui « connaît des chiffres de vente exceptionnels qui ne cessent d’augmenter. » Rappelons que ce remake ne reprend pas l’intégralité des événements du jeu d’origine commercialisé en 1997 sur PS1 mais seulement ceux se déroulant à Midgar et qu’au moins un autre épisode est prévu par le studio japonais.

Pour tout savoir sur Final Fantasy VII Remake, n'hésitez pas à consulter notre test et, si vous n'arrivez plus à progresser, nos astuces et nos guides maison.