Final Fantasy XIV : La version PS5 arrivera le 25 mai, en même temps que le patch 5.55

Depuis quelques semaines maintenant, il est possible de jouer à Final Fantasy XIV dans sa version optimisée pour la PS5 grâce à une bêta ouverte. Square Enix a profité du Fan Festival de ce week-end, riche en émotions avec entre autres plein d’informations sur Endwalker, pour nous préciser quand cette version PS5 serait officiellement disponible.

A variety of #FFXIV seasonal and collaboration events are planned in the run up to the release of #Endwalker! pic.twitter.com/sQFh87r6ht

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) May 16, 2021