Final Fantasy XIV : La mise à jour 5.5 débarque aujourd’hui tandis que la bêta PS5 commence

L’attente est désormais terminées pour les joueuses et joueurs de Final Fantasy XIV qui attendaient la version 5.5 du jeu. Cette nouvelle mise à jour est disponible dès aujourd’hui et arrive à point nommé, en même temps que le lancement de la bêta de la version PS5 de Final Fantasy XIV, annoncée il y a quelques semaines.

Un nouveau chapitre pour préparer Endwalker

La mise à jour 5.5 du jeu, nommé « Death Unto Dawn », est donc désormais disponible et permet de découvrir tout un tas de nouvelles activités en jeu, à commencer par le troisième chapitre du raid YoRHa: Dark Apocalypse en collaboration avec la licence NieR.

Les joueurs qui veulent découvrir tout cela sur PS5 pourront débuter leur aventure dès aujourd’hui, puisque la bêta du jeu à ouvert ses portes. Il suffit juste de se rendre sur le store afin de télécharger le client du jeu pour y participer. Pour rappel, cette version sera plus fluide et disposera d’un support 4K pour le jeu, ainsi que le support pour la manette DualSense et l’audio 3D, tout comme de nouveaux trophés.

De quoi nous permettre d’attendre sagement avant l’arrivée de Final Fantasy XIV: Endwalker, prévu pour cet automne.