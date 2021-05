Final Fantasy XIV Endwalker : Date de sortie, nouveau job, édition collector, toutes les infos du Fan Festival

Présentée il y a de cela quelques mois, l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV nous avait donné quelques informations sur les nouveautés à venir, mais il fallait attendre que la version 5.5 du jeu sorte pour en savoir plus. Le Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 a été l’occasion d’en apprendre enfin un peu plus, et l’événement a été riche en informations.

Un trailer en version longue dantesque

On a tout d’abord eu droit au trailer cinématique dans sa version longue, avec de nombreuses images inédites qui présentent la situation des personnages importants du MMORPG. Comme toujours, c’est ici du grand spectacle et un petit bonheur pour les yeux, ainsi que les oreilles, que l’on soit fan de Final Fantasy XIV ou non.

Nouveau job et zones inédites

L’une des informations les plus attendues également la découverte d’un nouveau job, après celui du Sage en février dernier. C’est ici le Faucheur, qui sera un DPS qui pourra faire appel à un avatar venu des ténèbres afin qu’il lui prête main forte, mais aussi pour lui servir d’hôte afin de déployer une plus grande puissance.

On découvre aussi la vieille ville de Sharlayan avec une nouvelle vidéo, tout comme Radz-at-Han en plus de quelques nouvelles zone dont l’une se trouve sur la Lune, comme l’avait laissé pensé le trailer cinématique qui emmenait le Guerrier de la Lumière sur cette dernière.

On a eu aussi la confirmation que la race des Viéras accueille son penchant masculin en tant que race jouable, et que de nouvelles tribus pourraient être rencontrées.

Les Soeurs Magus arriveront aussi dans Final Fantasy XIV afin d’opposer un bon challenge pour les aventuriers. Des nouvelles alliances en raid seront mises en place et nous promettent de nous en apprendre bien plus sur lore du jeu. Enfin, une nouvelle monture a été présentée.

Edition collector et date de sortie

Histoire de faire plaisir aux collectionneurs, Square Enix a levé le voile sur une édition collector pour Final Fantasy XIV Endwalker, qui devrait en faire baver plus d’un. Voici ce qu’elle contient :

Un coffret spécial Endwalker

Collection d’illustrations & cadre

Broche Cristal d’Azem de 2,5cm par 3cm

Peluche Loporrite de 16,5 cm de haut

Figurine du Guerrier de la Lumière en Paladin 15,5cm de largeur x 21,5cm de profondeur x 18,5cm de hauteur (socle compris)

Il existera une version sans le jeu, qui contiendra juste ces éléments là pour 140 €, et une autre avec le jeu, mais seulement sur PC et Mac. Cette version avec le jeu comprendra la Digital Collector’s Edition avec une monture, une arme, deux mascottes, un accessoire et un accès anticipé à l’extension de quatre jours. Les précommandes ouvriront en début d’après-midi à 13 heures sur la boutique de Square Enix.

Et la question qui brûle toutes les lèvres… Quand sortira Final Fantasy XIV Endwalker ? Square Enix a répondu à cette question en nous précisant que cette extension serait disponible dès le 23 novembre prochain. De quoi bien nous laisser le temps nous préparer avant de découvrir cette nouvelle aventure.