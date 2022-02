Final Fantasy XIV détaille ses prochaines mises à jour, avec plus de solo et une amélioration graphique

La sortie de l’extension Endwalker marque peut-être la fin d’une ère pour Final Fantasy XIV, mais certainement pas la fin du MMORPG de Square Enix. Naoki Yoshida avait déjà prévenu que le jeu pourrait encore durer des années, avec de nombreuses mises à jour majeures à prévoir, et il en a esquissé une partie à l’occasion d’une nouvelle prise de parole annonçant tout un tas de mesures pour le jeu.

Un bel avenir se dessine pour le MMO

Tout d’abord, il faut bien préciser que Naoki Yoshida ne compte pas quitter le développement de Final Fantasy XIV, même après Endwalker et la préparation de Final Fantasy XVI. Il l’a encore une fois affirmé, en déclarant qu’il ne bougerait pas, sauf si Square Enix lui demandait, sachant que même dans ce cas-là, il se battrait pour rester. Une bonne nouvelle pour les fans, tant le réalisateur est apprécié par la communauté.

Yoshi-P a alors détaillé un peu la version 6.1 du MMO en mettant en avant le fait que le système d’adjuration sera enfin étendu dans tous les donjons de A Realm Reborn. Le système, qui permet de jouer en solo avec un groupe de PNJ, sera encore une nouvelle fois agrandi dans les futures mises à jour.

De plus, on apprend qu’une amélioration graphique est actuellement en développement, et qu’elle devrait commencer à être mis en place lors de la prochaine extension. Enfin, l’essai gratuit offert à toutes et à tous va enfin rouvrir ses portes dès demain, le 22 février, après avoir été fermé temporairement pour empêcher que les serveurs saturent plus qu’ils ne l’étaient déjà.

Voici une partie des nouveautés à venir jusqu’à la version 6.5 communiquées par Square Enix :

Série de mises à jour 6.1

Nouvelle série de quêtes de l’épopée : mises à jour 6.1 – 6.5

« Hildibrand, gentilhomme détective » : mises à jour 6.1 – 6.5

Série de quêtes secondaires « Les grandes ambitions de Tataru » : mises à jour 6.1 – 6.5

Le Mythe éorzéen n° 1 (raid en alliance)

Crystalline Conflict (nouveau mode JcJ)

Quêtes tribales et quêtes tribales quotidiennes des Arkasodaras

La Guerre du chant des dragons (nouveau raid fatal)

Le fléau d’Ultima (irréel)

Système d’adjuration pour les donjons de l’épopée de A Realm Reborn (mise à jour 2.0)

Nouvelle interface de style carte de visite (nom à confirmer)

Nouvelles coiffures pour les Hrothgars

Empyrée (quartier résidentiel d’Ishgard)

Commandes spéciales : Ameliance

Et de nouveaux défis et autres mises à jour…

Série de mises à jour 6.2

Système d’adjuration pour les donjons de l’épopée de A Realm Reborn 2.X

Système d’adjuration pour deux à trois donjons de l’épopée de Heavensward

Nouvelles améliorations d’arme

Nouveau donjon modulable à difficulté variable (1 à 4 joueurs)

Ouverture de l’île déserte

Et aussi Pandæmonium, touché-tourné, d’autres défis, et bien plus encore…

Série de mises à jour 6.3

Système d’adjuration pour les donjons de l’épopée restants de Heavensward

Donjon sans fin n° 3

Raid fatal n° 5

Mise à jour de l’île déserte

Et aussi Le Mythe Éorzéen, touché-tourné, d’autres défis, et bien plus encore…

Série de mises à jour 6.4 et 6.5