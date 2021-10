Final Fantasy XIV est le jeu le plus rentable de la série, 24 millions d’inscrits au compteur

Le succès de Final Fantasy XIV n’est désormais plus à prouver. Suite à son retour avec A Realm Reborn, le jeu n’a cessé de remporter toujours plus d’adhésion auprès de la communauté, qui s’est agrandie d’extension en extension. Et aujourd’hui, Square Enix nous apprend même derrière cette histoire de comeback inespéré, se cache le Final Fantasy le plus rentable de tous les temps.

La plus belle des remontadas

Forcément, avec autant de temps d’exploitation et des abonnements à faire payer, Final Fantasy XIV est logiquement le titre qui a été le plus profitable sur toute sa carrière. Le jeu s’est récemment laissé approcher afin de montrer son extension Endwalker à quelques médias, avec IGN qui nous apprend notamment que Noaki Yoshida a déclaré que le jeu comptait à ce jour plus de 24 millions d’inscrits.

Un chiffre record, surtout après 11 ans d’exploitation, qui a surtout progressé durant ces quatre dernières années grâce à des extensions très populaires et des essais gratuits pour appâter les indécis. Récemment, on a aussi pu voir le titre atteindre son pic de popularité sur Steam.

Avec un tel succès, Naoki Yoshida déclare alors que Square Enix ne regardera pas à la dépense pour assurer la meilleure expérience possible pour la communauté. L’avenir devrait donc être radieux pour le jeu, et on en découvrira plus dès le 23 novembre prochain avec Endwalker.