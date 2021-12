Final Fantasy XIV : Square Enix prévient que les serveurs seront surchargés au lancement d’Endwalker

La sortie de l’extension Endwalker est très attendue par la communauté Final Fantasy XIV, avec beaucoup de joueuses et de joueurs dans les starting-blocks prêts à démarrer cette nouvelle aventure dès qu’elle sera disponible. Et Square Enix a bien conscience de l’engouement autour de son MMO, c’est pourquoi l’éditeur préfère prévenir que des problèmes de serveurs arriveront probablement dans les prochains jours.

Les files d’attente seront certainement de la partie

Dans un nouveau billet de blog diffusé sur le site, l’éditeur déclare qu’il s’attend à ce que le jeu reçoive beaucoup plus de connexions que d’habitude, ce qui va bien remplir les serveurs. Etant donné que le jeu a récemment battu son record de fréquentation, le lancement de l’extension tant attendue devrait ramener encore plus de monde que prévu selon Square Enix.

L’éditeur prévient alors qu’il a pris les mesures nécessaires pour optimiser les serveurs, mais informe que la pénurie de semi-conducteurs qui sévit dans le monde entier l’empêche de créer de nouveaux Mondes. Ces pourquoi ceux déjà existant pourront être trop remplis dans les jours à venir, avec des temps de connexion plus long, avec des files d’attente.

Evidemment, si vous payez l’abonnement, vous serez prioritaire face à celles et ceux qui jouent à l’essai gratuit. Et pour les Mondes en surcharge, la création de personnage sera indisponible le temps de désengorger les serveurs.

Square Enix s’excuse alors d’avance pour ce désagrément, en affirmant faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer un bon lancement :

« Bien que nous n’ayons pas pu ajouter de nouveaux Mondes, nous avons mis en œuvre toutes les autres mesures possibles, comme le remplacement des serveurs par des machines plus performantes, l’optimisation des processus, l’augmentation des vitesses de traitement et l’augmentation du nombre de connexions simultanées. Nous allons encore renforcer notre contrôle de la situation afin de permettre au plus grand nombre de joueurs possible de se connecter. Nous vous remercions de votre compréhension et votre coopération à ce sujet. »

Et puisque le pré-lancement de cette extension Endwalker arrive cette semaine, un aperçu du patch note de la version 6.0 est déjà disponible sur le site officiel du jeu.