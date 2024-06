Final Fantasy XIV nous invite à partir à l’aventure avec le trailer de lancement de l’extension Dawntrail

L’épopée continue, mais sous le soleil

Après avoir refermé le premier chapitre de sa longue histoire débutée il y a des années, le MMO s’apprête à se lancer dans une toute nouvelle saga. Dawntrail est le signe d’un nouveau départ pour Final Fantasy XIV, avec un ton plus léger, des paysages plus colorés et une aventure plus terre-à-terre qu’Endwalker, même si on peut voir via ce trailer de lancement que des choses seront aussi mises en place pour l’intrigue à venir de ces prochaines années.

Rappelons que Final Fantasy XIV: Dawntrail sera disponible via son accès anticipé dès le 28 juin pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu, tandis que les autres devront patienter jusqu’au 2 juillet.