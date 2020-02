Square Enix a décidé de nous faire un petit cadeau en cette journée de la Saint-Valentin : une nouvelle vidéo pour Final Fantasy VII Remake. Mais pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la cinématique d’ouverture du jeu, qui est, évidemment, totalement inédite à cette relecture de l’oeuvre originale.

Cette cinématique fait bien sûr office d’introduction à l’univers et nous parle de la mégolopole de Midgar. On y aperçoit aussi différents personnages emblématiques comme Cloud, bien sûr, Barret ou encore Aerith. Même si cette vidéo viendra probablement titiller la fibre nostalgique des fans, elle peut aussi potentiellement apporter quelques légers spoilers.

Rappelons que Final Fantasy VII Remake sortira le 10 avril et sera une exclusivité d’un an sur PlayStation 4. Hier, on rappelle qu’il y avait eu une nouvelle série d’images avec Red XIII, Hojo et du gameplay.