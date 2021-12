Final Fantasy VII Remake : la mise à niveau gratuite arrive pour la version PS Plus

Final Fantasy VII Remake vient de dévoiler une information qui va probablement diviser les joueurs et les joueuses. Il s’agit d’un changement d’avis en ce qui concerne la mise à niveau de la version PS4 pour celles et ceux qui l’ont obtenu via le PlayStation Plus en mars dernier.

Final Fantasy VII Remake a une bonne et mauvaise nouvelle

En même temps que l’annonce de la présence de Final Fantasy VII Remake dans le PS Plus, Square Enix avait prévenu qu’obtenir le jeu de cette manière ne donnerait pas droit à la mise à niveau PlayStation 5, même en payant. Et qu’il faudrait donc tout simplement acheter le jeu pour profiter de sa version améliorée, et même de son DLC INTERmission puisqu’il n’est pas disponible sur PS4.

Maintenant que certaines personnes ont probablement craqué, l’éditeur a donc changé d’avis et met fin à cette règle. Dès le mercredi 22 décembre, celles et ceux qui ont obtenu Final Fantasy VII Remake via le PS Plus pourront donc aussi passer à la vraie version PlayStation 5 via une mise à niveau qui sera bien gratuite.

Bien évidemment, comme cet été, la mise à niveau ne concerne pas le DLC qui doit ainsi être acheté à part. Et cela tombe bien puisqu’à cette occasion, il sera 25% moins cher pendant quelques jours, ce qui devrait donc faire un prix de 14,99€.

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. En attendant mercredi, vous pouvez retrouver notre test de la version PS5 qui contient aussi notre avis sur le DLC. Et tant que l’on y est, puisqu’elle est sortie cette semaine, voici notre ressenti sur la version PC.