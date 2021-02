PS Plus : Final Fantasy VII Remake pourrait être offert en mars, mais ne sera pas upgradable sur PS5

Final Fantasy VII Remake fait beaucoup parler depuis hier et le reveal de sa version Intergrade à destination de la version PS5. De nombreuses rumeurs évoquaient aussi ces derniers jours que le jeu PS4 pourrait être au programme du PS Plus du mois de mars, et cela tend à se confirmer avec de nouveau leak en provenance du Japon.

Un utilisateur de Twitter a en effet remarqué que dans les informations sur Final Fantasy VII Remake Intergrade, une version PS Plus de Final Fantasy VII Remake était nommée.

La page PS Store japonaise indique alors clairement que Final Fantasy VII Remake ferait partie des jeux offerts durant le mois de mars dans le PS Plus, en tout cas au Japon. Une telle offre devrait aussi être disponible en Occident comme l’indique Gematsu.

The Japanese PlayStation Store page for Final Fantasy VII Remake Intergrade confirms the PS4 version of Final Fantasy VII Remake will be a PlayStation Plus title in March, at least in Japan (but probably worldwide). No free upgrade to PS5 though. https://t.co/CGWqYyNzow https://t.co/rqu6kFUAI5 pic.twitter.com/6MdFQKuYKd

— Gematsu (@gematsucom) February 26, 2021