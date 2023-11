Final Fantasy VII Rebirth fait le point avec un récap du premier Remake, de nouvelles images et un nouveau mode de difficulté

L’histoire de Remake en 5 minutes

Vous avez déjà oublié les évènements de Final Fantasy VII Remake ? Square Enix a pensé à vous en vous offrant une petite piqure de rappel qui résume les 30 heures de jeu du premier épisode en une vidéo de 5 minutes, le tout doublé par la voix de Red XIII. Bien évidemment, ce résumé occulte beaucoup de passages et prend des gros raccourcis, mais cela reste idéal pour se remémorer certaines choses avant de partir à l’aventure dans la suite. Cette vidéo sera aussi comprise dans Rebirth, et même si on aurait pas dit non à quelque chose de plus massif, c’est toujours ça de pris.

Plein de nouvelles images à découvrir

Dans le même temps, Square Enix a publié une série d’images sur quelques éléments du jeu. On découvre d’abord les personnages secondaires des villes de Kalm et Junon (ou plutôt Sous-Junon), avec Broden, Rhonda, Priscilla, Chloé et Billy, qui vont aider le groupe de Cloud en chemin. L’éditeur nous offre aussi un aperçu de l’invocation Kujata, qui possède beaucoup d’attaques magiques en plus d’avoir une grande force brute, ainsi que des capacités de synergies entre les différents membres du groupe.

On retiendra surtout une information inédite ici, qui est la mise en place d’un nouveau mode de difficulté. En plus du mode Facile et de mode Normal, il sera possible de débuter notre partie avec le mode Dynamique. Dans ce dernier, les adversaires deviendront de plus en plus forts au fur et à mesure que vous progressez, afin d’avoir toujours droit à un défi à votre hauteur.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5.