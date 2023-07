Final Fantasy VII Rebirth : Date, histoire, nouveautés, théories… Tout savoir en vidéo

Toujours en préparation chez Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth va faire suite au remake de Final Fantasy VII, où l’on y suit les aventures de Cloud, Tifa et bien d’autres, tout en redécouvrant certaines facettes de Sephiroth et moult personnages emblématiques. Cette fois-ci, on ne sera pas cantonné à Midgar et on pourra parcourir d’autres étendues. On fait ainsi le point sur tout ce que l’on sait de cette suite mais l’on fait aussi quelques théories sur les possibles ajouts et changements. En attendant, on rappelle que Final Fantasy VII Rebirth est prévu en exclusivité PlayStation 5 pour 2024.

Partager cet article sur