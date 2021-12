Final Fantasy VI Pixel Remaster arrivera finalement en février 2022

Parmi tous les jeux de la gamme Final Fantasy Pixel Remaster, Final Fantasy VI est probablement l’opus le plus plus attendu étant donné l’amour qui entoure le jeu de base. On pensait que l’on aurait la chance de le redécouvrir tout bientôt, étant donné que le cinquième opus est sorti depuis un moment, mais il faudra finalement patienter encore quelques semaines.

Le dernier remaster pour 2022

Sur la page Steam du jeu, on apprend ainsi que ce Final Fantasy VI Pixel Remaster n’arrivera qu’en février 2022, sans plus d’indications pour le moment :

« Pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible, nous nous donnons le temps nécessaire pour peaufiner le jeu tout en finissant de le développer. »

Des bonus de précommande ont été ajoutés dans la foulée, avec quelques musiques en plus (« Locke’s Theme » et « Aria di Mezzo Carattere (Instrumental) »), ainsi que quelques fonds d’écran supplémentaires. Rendez-vous donc en début d’année prochaine pour retrouver Terra et les autres dans ce remaster.