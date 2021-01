Le film Uncharted dévoile quatre nouvelles images pour le nouvel an

Tandis que l’on attend toujours que les salles de cinéma puissent rouvrir, on a droit à de nombreuses informations sur les tournages en cours, notamment du côté du des adaptations de jeux. On apprenait récemment que le film Uncharted avait justement bouclé son tournage, ce qui laissait supposer que de nouvelles images pourraient arriver prochainement, et le dernier tweet du compte officiel du film confirme cela.

Un léger aperçu en images

On peut donc découvrir quatre nouvelles images du film, qui mettent en avant les décors et les accessoires du film, histoire de nous montrer que le code visuel de la série sera respecté. Il semble que c’est bien Tom Holland que l’on peut voir sur l’une des images, prêt à découvrir un secret en se servant d’une croix comme d’une clé.

A part cela et de vieilles cartes défraichies, rien de plus à signaler sur ces images, qui nous feront au moins un peu patienter jusqu’à un vrai trailer pour le film, qui devrait sortir en fin d’année.